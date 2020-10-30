«وزارة الداخلية» تجدِّد تحذير منشآت القطاع الخاص من مخالفة الإجراءات الإحترازية لكورونا

وزارة الداخلية جددت التحذير من مخالفة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بمنشآت القطاع الخاص، واوضخت أن ذلك يعرضها للإغلاق.

وحسب موقع جريدة “عاجل”

ذكرت الداخلية في تغريده لها، عبر موقع «تويتر»، أن “عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في منشآت القطاع الخاص، سوف يعرضها للإغلاق بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عنها بغرامات مالية”.

وتابعت وزارة الداخلية أنها سوف تعاقب منشآت القطاع الخاص الغير ملتزمة بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، الصادرة من تاريخ 6 شوال 1441 هـ، بالعقوبات التالية:

ستفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال في حال:

_إدخال المنشاة غير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي به الأنف والفم.

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_فى حالة عدم تأمين المنشأة المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها،

_فى حالة عدم قيام المنشاة بقياس درجة الحرارة للموظفين العاملين بها والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

_فى حالة عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام،

_فى حالة عدم تطهير المرافق والأسطح وعدم إغلاق أماكن العاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن هذه العقوبة سوف تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 3 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف العقوبة السابقة وإغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.