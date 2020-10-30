شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. طيور نادرة لا تعيش إلا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

يوجد 7 أنواع نادرة من الطيور لا تعيش في مكان آخر على مستوى العالم إلا في منطقة جازان.

وكشف مختصون، أن جازان تعتبر منطقة شبه استوائية وبيئتها مناسبة لتكاثر العديد من الحيوانات والطيور، ومن بينها بعض الطيور النادرة.

وأوضح المختصون، أن الأنواع النادرة من الطيور تشمل كلاً من: "البومة العربية، والوقواق المرقط الكبير، والوقواق الناسك والصفاري، وسبد السهول، وحوام العسل، وخطاف الذباب الفردوسي" .

Advertisements