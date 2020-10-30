حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.





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