لم تعد للمنزل منذ 24 ساعة.. «شقيقة مفقودة الدخل» تروي ملابسات اختفائها

كشفت شقيقة «مفقودة الدخل» تفاصيل خروجها من المنزل وعدم عودتها مرة أخرى حتى الآن.

وقالت في تصريحات لـ«عاجل»، إن « جوزاء» أختها الصغيرة تبلغ من العمر ١٥ عامًا، وخرجت من المنزل منذ 24 ساعة ولم تعد حتى الآن.

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وذكرت شقيقة «مفقودة الدخل» مواصفات «جوزاء»، قائلة: قصيرة القامه وسمينة قليلًا ومنتقبة وتحمل حقيبة بيضاء، لافتة إلى أن شقيقتها تُعاني من أمراض نفسية.

وتابعت: قمنا بإبلاغ الجهات المعنية عن اختفاء «جوزاء» ، ولم نحصل على نتيجة حتى الآن.

وكان هاشتاق «#مفقودة_الدخل» قد تصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وتبحث الأجهزة الأمنية في الرياض عنها الآن.