تُعاني من اضطرابات نفسية
كشفت شقيقة «مفقودة الدخل» تفاصيل خروجها من المنزل وعدم عودتها مرة أخرى حتى الآن.
وقالت في تصريحات لـ«عاجل»، إن « جوزاء» أختها الصغيرة تبلغ من العمر ١٥ عامًا، وخرجت من المنزل منذ 24 ساعة ولم تعد حتى الآن.
وذكرت شقيقة «مفقودة الدخل» مواصفات «جوزاء»، قائلة: قصيرة القامه وسمينة قليلًا ومنتقبة وتحمل حقيبة بيضاء، لافتة إلى أن شقيقتها تُعاني من أمراض نفسية.
وتابعت: قمنا بإبلاغ الجهات المعنية عن اختفاء «جوزاء» ، ولم نحصل على نتيجة حتى الآن.
وكان هاشتاق «#مفقودة_الدخل» قد تصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وتبحث الأجهزة الأمنية في الرياض عنها الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر لم تعد للمنزل منذ 24 ساعة.. «شقيقة مفقودة الدخل» تروي ملابسات اختفائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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