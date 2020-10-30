بالصور.. أمير الجوف يفتتح مهرجان أيام العسل بدومة الجندل

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أمس الخميس، مهرجان أيام العسل الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة ببلدية محافظة دومة الجندل.

وكان في استقباله وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ومحافظ دومة الجندل طلال بن مشل التمياط، حيث قام بقص شريط الافتتاح، وتجول في أرجاء المعرض الذي ضم العديد من أجنحة النحّالين.

واستمع أمير الجوف من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي لشرح عن المهرجان الذي يشارك فيه نحو 140 نحالاً في المنطقة ومحافظاتها لتسويق منتجاتهم، ويزيد إنتاج المنطقة من العسل عن 28 ألف طن يتغذى على المحاصيل الزراعية المتنوعة، ثم قام بقص شريط قاعة الاحتفالات.

وخلال الحفل، أكد أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الجوف حظيت بشهرة في إنتاج المحاصيل الزراعية لاسيما الزيتون والتمور اللذين أسهما بجانب الإنتاج الزراعي للمنطقة في تنمية صادرات المملكة الزراعية وتوفير العديد من فرص العمل في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع.

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وبين أن المنطقة تميزت بالعديد من الصناعات اليدوية كالنسيج والسدو وغيرها من الحرف الأخرى التي تزخر بها منطقة الجوف، وتحظى باهتمام ودعم أمير منطقة الجوف.

ولفت المهندس الشرعان الانتباه إلى أن منطقة الجوف تُجدد اليوم ممثلة ببلدية دومة الجندل التأكيد بنجاح المنطقة لإنتاج العسل الذي سيسهم في توسيع النطاق التسويقي لإنتاج العسل بمنطقة الجوف وتنوع المعروض من قِبل النحالين، وجذب القوة الشرائية وتنظيم آليات البيع والتعريف بهذا المنتج على المستويين المحلي والإقليمي لما يتميز به منتج العسل بالمنطقة من عناصر ومكونات طبيعية يضاهي فيها منتجات العسل الخارجي.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تحظى برؤية ثاقبة ودعم جلي من أمير منطقة الجوف لتتحقق هذه الرؤى على أرض الواقع وتؤكد ما تتميز به منطقة الجوف من سمات متعددة وميز نسبية وما تشهده المنطقة من حراك تنموي واجتماعي بوصفها قلب الشمال النابض.

وأعرب عن شكره لأمير منطقة الجوف على رعايته وافتتاحه مهرجان أيام العسل، ولكل من أسهم في إنجاح هذه المناسبة.

بعد ذلك استمع أمير الجوف لقصيدة شعرية للشاعر لافي بن عايش السرحان، ثم شاهد "أوبريت"، مختتماً هذه المناسبة بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة، متمنياً للجميع التوفيق.