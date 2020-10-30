بالفيديو.. لقاح كورونا «السعودي - الصيني» في انتظار إجازة هيئة الغذاء والدواء

ينتظر لقاح كورونا «السعودي- الصيني» إجازة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد دخوله المرحلة الثالثة من التجربة السريرية.

وقال أحد المسؤولين في حديث مع قناة «الإخبارية» اليوم الخميس: «يوجد حاليًا في المملكة لقاح (كيمارك) بعد توقيع اتفاقية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية مع شركة صينية سينوفاك».

وأكد أن اللقاح حصل على الإجازة من ناحية التعامل في الأخلاقيات الطبية السريرية عن طريق مركز الملك عبدالله للحرس الوطني.

وتابع المسؤول: «لكن اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي وصل للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية»، وأشار إلى أن اللقاح لم يسبب أي مشاكل صحية أو أعراض سوى حرارة وصداع خفيف كأي لقاح.

وكانت وحدة اللقاحات في ‎مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك»، اُختيرت ضمن 10 جهات عالمية رائدة لتقييم اللقاحات لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد ‎كوفيد19 وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات WHO وCEPI وNIBSC.

‏وتعتبر NIBSC أحد أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية في حين يعتبر CEPI أحد أهم المنظمات الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات، والجهات المذكورة أطلقت مؤخراً مبادرة CoVax؛ لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات ‎كوفيد19.

وحول ذلك علق نايف الحربي الباحث في مجال الأمراض المعدية في كيمارك أن أهم المعايير لاختيار وحدة اللقاحات ضمن هذه التحالفات القوية يعود لعدة أسباب منها: تقديم أبحاث كيمارك حول كورونا-ميرس ولقاحات كورونا في أكثر من مؤتمر دولي ومن أهمها المؤتمرات التي نظمتها منظمة الصحة الدولية.

كما تم اختيار الدكتور نايف الحربي كعضو في لجنة تقييم المعايير البيولوجية للقاحات كورونا ميرس في 2018.

كما تم أيضًا الاستمرار بعضوية اللجنة وتوسيع دور اللجنة الدولية؛ لتشمل المعايير البيولوجية للقاحات كوفيد-19.

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وساهمت أبحاث وحدة اللقاحات ومختبر الأمراض المعدية بكيمارك خلال السنوات الماضية بتأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا ميرس ومن ثم تم تطوي هذه الاختبارات لكورونا سارس 2 (كوفيد-19) مؤخرًا.

وقامت اللجنة وبطلب من منظمة نبسك (المعهد الوطني البريطاني لتوحيد المعايير البيولوجية) بتعيين مختبرات عالمية، من ضمنها وحدة اللقاحات وأبحاث الامراض المعدية في كيمارك بإجراء فحوصات على عينات معايير بيولوجية.

والغرض من هذا العمل هو تأكيد مصداقية هذه الاختبارات وكذلك تأكيد توحيد معايير بيولوجية معينة يتم اعتمادها لتقييم لقاحات كورونا كوفيد-19 العالمية.

يذكر أن كيمارك قد أنهى هذه الدراسات المتعلقة بالمعايير الدولية وتم تسليم نتائجها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قبل منظمة الصحة العالمية.

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