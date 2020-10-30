شاهد.. الإطاحة بوافدين يقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها

عُثر بحوزتهم على لواصق و15 لوحة مزورة

تمكّنت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة، من الإطاحة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها. وأشار مقطع فيديو بـ«سناب وزارة الداخلية»، إلى أنه تم العثور على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام بداخل محل الزينة، وتم استكمال كل الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

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