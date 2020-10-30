السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.

// انتهى //

07:41ت م

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مكسيكو سيتي 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811والوفيات إلى 90773.وقالت الوزارة إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.// انتهى //07:41ت م0015

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