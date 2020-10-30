السعودية اليوم / إعصار زيتا يضرب جنوب الولايات المتحدة



واشنطن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

ضرب إعصار زيتا جنوبي الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص .

ووصل زيتا إلى اليابسة ليل الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليوني شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا من انقطاع الكهرباء لبعض الوقت يوم امس الخميس.

وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ وأرجأ الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا لحملته كان مقررا في نورث كارولينا يوم امس الخميس.

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