السعودية اليوم / الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:19ت م

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شنغهاي 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:19ت م0013

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