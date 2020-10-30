

مدريد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.

// انتهى //

07:00ت م

0010



مدريد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 23580 حالة وهو رقم قياسي يومي، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و136 ألفا و503 حالات.وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.// انتهى //07:00ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في إسبانيا تسجل أكثر من 23500 في زيادة قياسية يومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.