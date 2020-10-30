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2020-10-30 الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.

وكان معالي وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وقد غادر معاليه الرياض، حيث كان في وداعه سمو وزير الخارجية.

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