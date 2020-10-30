أبرز 5 توضيحات من البريد السعودي حول الشحنات التالفة والرسائل الاحتيالية

أجاب البريد السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن أبرز 5 استفسارات من المواطنين تتعلق بالشحنات التالفة والرسائل الاحتيالية، وكيفية إثبات العنوان الوطني.

وحذر البريد السعودي من التعامل من الرسائل الوهمية والتي تنتحل شعار البريد السعودي لأغراض التصيد الاحتيالي، مطالبا بالتأكد من مصدر أي رسالة عبر القنوات الرقمية والرقم الموحد لخدمة العملاء 19992.

جاء ذلك ردًا على استفسار على الحساب الرسمي للبريد السعودي: «وصلني بريد إلكتروني يفيد بوجود شحنة لديّ ولاستكمال التوصيل تم طلب ببياناتي الائتمانية للسداد؟».

وأوضح البريد السعودي أنه يمكن طلب تحويل الشحنة لأي محطة طرود عبر حساب العميل في بريدي أون لاين يتم قبول أوزان وأبعاد محددة للشحنة، جاء ذلك ردًا على استفسار: «أرغب في تحويل شحنتي إلى محطة الطرود؟».

ووفقًا للبريد السعودي فأنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبريد للاطلاع على سياسة التعويض عن الشحنات التالفة أو المفقودة.

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وأكد البريد السعودي أنه يمكن الحصول على خدمة توصيل الشحنة شاملة لخدمة التوصيل البريد الممتاز للشحنات من النوع EMS ويمكن طلب خدمة التوصيل للشحنات الأخرى عن طريق حساب العميل في بريدي أون لاين.

وتابع البريد السعودي أنه يمكن الحصول على إثبات للعنوان الوطني بسهولة عبر تطبيق البريد السعودي من خلال أيقونة «عنواني» أو الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

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