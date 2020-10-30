السعودية اليوم / خفر السواحل الموريتاني ينقذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين



نواكشوط 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020م واس

أنقذت وحدات من خفر السواحل الموريتانية 37 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في المياه الإقليمية الموريتانية، كانوا يعتزمون الإبحار باتجاه جزر الكناري.

وأفاد مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية اليوم، أن زورقًا على متنه ثمانين مهاجرًا غير شرعي انطلق قبل أسبوعين من السنغال في اتجاه جزر الكناري، قد واجه العديد من الصعوبات خلال إبحاره في المياه الدولية الأمر الذي تسبب في فقدان أرواح العشرات ممن كانوا على متنه، بسبب فقدان المؤونة والاضطرابات المناخية أثناء الرحلة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذه الوضعية أرغمت المجموعة المتبقية على متن الزورق والبالغ عددها 37 فردًا تغيير وجهتها إلى المياه الإقليمية الموريتانية، حيث تمكنت وحدات من خفر السواحل الموريتانية من إنقاذها.

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