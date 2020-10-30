سياسي / البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع تونس في حربها ضد الإرهاب



القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع تونس في حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، مثمنا الجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لحماية أمن تونس والحفاظ على استقراره.

وأدان البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت عناصر الأمن التونسى في سبتمبر الماضي في مدينة سوسة وأدت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن التونسي وإصابة آخر، وتمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وشدد على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي.

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