شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الدفاع المدني.. بطولات في قلب الخطر وألسنة اللهب والان نبدء بالتفاصيل
ويحظى رجال الدفاع المدني بكل تقدير وامتنان، خاصة في اقتحامهم الدائم للنيران ومجابهة الخطر في كل مكان وزمان متسلحين بالإيمان والعقيدة الراسخة في أداء الواجب، وأحدث الآليات والتجهيزات اللازمة لأداء مهامهم.
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