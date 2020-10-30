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رجال الدفاع المدني.. بطولات في قلب الخطر وألسنة اللهب

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يومًا بعد آخر.. يضرب رجال الدفاع المدني أروع الأمثلة في البطولة والإقدام والفداء، من خلال دورهم الفاعل في إطفاء حريق، أو إنقاذ محتجز، أو إسعاف مريض، أو تقديم أي خدمات لمَن يحتاج إليهم عبر سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الحرائق التي تندلع في مناطق جبلية وعرة، والسيطرة عليها في وقت قياسي، وإجراء أعمال التبريد ومسح المواقع بالفرق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد، وكذا مباشرة أية حوادث أخرى والقيام بأعمال الإنقاذ على أكمل وجه.

ويحظى رجال الدفاع المدني بكل تقدير وامتنان، خاصة في اقتحامهم الدائم للنيران ومجابهة الخطر في كل مكان وزمان متسلحين بالإيمان والعقيدة الراسخة في أداء الواجب، وأحدث الآليات والتجهيزات اللازمة لأداء مهامهم.

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