شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 4 شهور.. تطعيم «مجاني» ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

دشّن التجمع الصحي في محافظة الأحساء، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي تستهدف نشر الوعي بأهمية التطعيم، للوقاية من الإنفلونزا التي قد تصيب الإنسان خلال موسم الشتاء، وتسبب كثيرًا من المضاعفات.

وتستهدف الحملة، التي تستمر لمدة أربعة أشهر، جميع العاملين الصحيين، والنساء الحوامل، والأطفال في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكبار السن فوق 65 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، منها مرضى الفشل الكلوي، ومرضى السكري، ومرضى القلب، ومرضى الجهاز العصبي والكبد، والأمراض العصبية، ومرضى الأورام والسرطانات، ومرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، مع إتاحتها لجميع مَن يرغب في التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

يذكر أن التطعيم آمن، ومتوافر مجانًا للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، دون الحاجة لحجز موعد مسبق.