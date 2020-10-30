شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: الإساءة للأديان دعوة صريحة للكراهية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها. وبين «العواد» أن حرية الرأي والتعبير ينبغي أن تعزز التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

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