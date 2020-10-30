شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ألف حقيبة شتوية للأسر المحتاجة بلبنان واليمن والأردن والان نبدء بالتفاصيل

وقع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية م. أحمد البيز، أمس الأول، 3 اتفاقيات، «عن بعد» لتنفيذ مشروع توزيع كسوة الشتاء في كل من لبنان واليمن والأردن.

وبموجب اتفاقية لبنان سيتم توزيع 18088 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 117384 فردا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

وتشمل اتفاقية اليمن توزيع 12000 حقيبة شتوية تحتوي على: «جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة» يستفيد منها 72000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

وتتضمن اتفاقية الأردن، توزيع 18088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90440 فردا من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات الأردنية.