شكرا لقرائتكم خبر عن منح ميدالية الاستحقاق من الدرجتين الثانية والثالثة لـ 66 مواطنا والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة، وميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 آخرين تبرعوا 10 مرات.

وجاءت أسماء المتبرعين الـ6 الذين منحت لهم الميدالية من الدرجة الثانية على النحو التالي: العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، ورئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

وشملت الموافقة السامية ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات، وهم: العقيد ناصر عبدالعزيز ناصر بن جديد، الرقيب/ سعيد فارس مبارك القحطاني، أحمد سليمان فرحان الفيفي، النقيب مظلي/ أحمد عبدالله أحمد زياد، أحمد حمدان معيوض النفيعي، محمد سعيد إبراهيم المهري، رايد زايد مطر العتيبي، علي حسين يوسف الأحمد، فهد عبدالله أحمد الزهراني، هندي سيف سالم الرجاء، مبارك علي جتيم حسين، الرائد/ حامد علي محمد الوادعي، عبدالعزيز النعمان عبدالله زبير، سعد مهدي سعد آل بحري، حمود عبدالمحسن سلامة العمار، هشام عبدالله محمد العبدالجبار، مشاري عبدالعزيز إبراهيم العتيق، مسلط لافي نشاء المطيري، سليم سالم سليم العتيبي، حسين مدن عبدالله مسكين، العريف/ عبدالرحيم رشيد نويفع السحيمي، رئيس رقباء/ عائض حضيض عائض المطيري، عبدالله فهد عبدالعزيز الرشودي، ياسر محمد صلت العتيبي، سلمان عبدالله إبراهيم الباز، النقيب/ طارق عبدالرحمن صالح البليهد، أحمد صالح فريح الحربي، محمد سليمان محمد المحيميد، محمد عبدالرحمن منصور العمار، عبدالرحمن سعود فويران الحربي، حمود يحيى محمد العيمي، وليد علي عوض الردادي، الرائد/ وائل عبدالله صالح الاصقه، حمزة عايش عياش أحمد، مهنا جزا جميعان الحربي، شادي عابد عايض الثبيتي، معيوض عائض عوض المالكي، أحمد سعيد زعبان المالكي، وكيل رقيب/ طلال نزال عباس السبيعي، رئيس رقباء/ سعد راشد فاضل السهلي، سلطان علي مسعود الرقيبه، محمد إبراهيم عبدالله عفيف، عثمان عبدالله عبدالعزيز اليوسف، رقيب أول/ غزاي غازي قالط الحربي، إبراهيم محمد إبراهيم آل مجلي، عبداللطيف محمد عبدالمحسن بن باز، أنور عبدالرزاق أنور السوعان، إبراهيم عبدالله محمد المحيميد، جندي أول/ عبدالله مقيم مفلح السبيعي، فهد عبدالله محمد الجبرين، زيد فيصل زيد السراج، راكان خليفة صلاح المطيري، عريف/ علي صالح مسفر آل معمر، رقيب أول/ لويحق عبدالله مسند آل عقيل، خالد يوسف أحمد الملحم، وكيل رقيب/ عبدالله مرزوق راجي الزيالي، وائل أسعد عبدالوهاب طيب، عبدالرحمن مرضي معيض الزهراني، عبدالله محمد عليان الحربي، عريف متقاعد/ فهد عبدالعزيز ناصر حامد.