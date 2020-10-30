شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» عن تعويض نصف المليون ريال: «لفتة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
وبين سماحته أن القرار الحكيم بصرف هذا المبلغ لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة التي خاطرت بأرواحها في سبيل القيام بواجبها على أكمل وجه، ونرجو لهم الثواب العظيم عند الله تعالى، مشيرا إلى أن المساهمة في المحافظة على أرواح الناس من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، قال الله تعالى «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».
وأضاف سماحته: إن القرار يأتي في سياق ما عهد عن ولاة أمرنا في هذه البلاد من مراعاة مصالح البلاد والعباد وتكريم كل من يبذل جهدا في مساعدة إخوانه سواء في ذلك المواطن أم المقيم. وبين أن هذا القرار وأمثاله مما يرجى به عند الله تعالى الخير العظيم لهذه البلاد المباركة لأنه من الإحسان العام الذي ترجى بركته العامة قال الله تعالى: «إن رحمت الله قريب من المحسنين» وقال سبحانه: «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». ودعا سماحة مفتي عام المملكة الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء لما يبذلون من جهود عظيمة في خدمة البلاد والعباد والإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
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