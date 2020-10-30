شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. وتعقيم 783 موقعا «وقائيا» والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 783 موقعًا، بمشاركة 476 فردًا من الكوادر بالإصحاح البيئي، وتم رفع 7077 طنًا من النفايات، وإزالة 4046 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9401 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل سلامة الجميع، مهيبة بالجميع الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال مركز «940».
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