شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور لدعم مربي الماشية بقروض ميسرة والان نبدء بالتفاصيل
وحضر الورشة، التي أقامها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عن بُعد، بالصالة الإرشادية بمشتل الفرع، بالتنسيق بين مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، ومكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة، أكثر من 60 مربيًا من المتقدمين للاستفادة من البرنامج، من عدة محافظات بالمنطقة الشرقية منها «الخبر، والجبيل، والقطيف، والخفجي، وقرية العليا».
من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف إن البرنامج يستهدف تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وأن الورشة خصصت للذين سبق أن سجّلوا طلباتهم أو للراغبين من الاستفادة من هذا البرنامج.
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