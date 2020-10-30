شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المهلة.. إزالة مصنعين مخالفين غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تابعت إدارة الرقابة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، إخلاء وإزالة موقعَين، بعد انتهاء المهلة المحددة لإزالة المصانع المخالفة، على طريق الرياض السريع.

من ناحيتها، كثّفت إدارة صحة البيئة، ممثلة بالرقابة النسائية، جولاتها على مراكز التجميل النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملات الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات. وخالفت إدارة صحة البيئة عددًا من المنشآت الغذائية؛ لعدم تقيّدها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا»، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.