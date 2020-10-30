شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات مجتمعية لتنمية عقول ومهارات طلبة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف د. الشلعان، خلال استقباله مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية «زادك» رانيه معلا، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية بدر الريزيزا، أمس، بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعيد الباحص: «أبوابنا مشرّعة لعقد الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات التي تهتم بخدمة أبنائنا الطلبة»، مستمعًا لأبرز برامج وأهداف الأكاديمية ومناشطها.
من ناحيتها، أكدت رئيس مجلس إدارة أكاديمية «زادك» رانيه معلا، حرص الأكاديمية على مد جسور التعاون والشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات، وفي مقدّمتهم قطاع التعليم، باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة، ولكون الشريحة الأوسع التي تستهدفها مناشط الأكاديمية هم فئة الشباب، ممثلين في شريحة واسعة من أبنائنا الطلاب والطالبات من أجل انخراطهم في برامج الأكاديمية، وبما يعود عليهم بالنفع والمشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن المعطاء.
وفي ختام اللقاء، قدّم د. الشلعان جزيل الشكر للوفد الزائر على ما يقدمونه من برامج تدعم شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، مؤكدًا أن أبواب تعليم الشرقية مشرّعة لتقديم كافة أنواع الدعم بما يُسهم في دفع عجلة برامج ومناشط الأكاديمية التي تترك أثرًا نافعًا تحقيقًا للرؤية الطموحة للمملكة 2030.
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