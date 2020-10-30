شكرا لقرائتكم خبر عن 15 بلاغا صحيا لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 15 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19». وشملت المخالفات 7 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغًا بشأن وجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 7 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال. ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بمخالفات في مساكن العمال، أو بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

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