شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المدارس الحكومية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
فيما كثفت الإدارة، العناية بالكورنيش، من خلال أعمال تنظيف وصيانة الملعب، وإزالة المخلفات، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
ونفذت الفرق الميدانية، التابعة للإدارة، حملات رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».
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