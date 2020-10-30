اخبار السعوديه

تعقيم المدارس الحكومية برأس تنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المدارس الحكومية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية رأس تنورة، أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في المحافظة، وذلك بتعقيم وتطهير المدارس الحكومية بالمحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توفير المعقمات والمطهرات.

فيما كثفت الإدارة، العناية بالكورنيش، من خلال أعمال تنظيف وصيانة الملعب، وإزالة المخلفات، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ونفذت الفرق الميدانية، التابعة للإدارة، حملات رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم المدارس الحكومية برأس تنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا