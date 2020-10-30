شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المدارس الحكومية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية رأس تنورة، أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في المحافظة، وذلك بتعقيم وتطهير المدارس الحكومية بالمحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توفير المعقمات والمطهرات.

فيما كثفت الإدارة، العناية بالكورنيش، من خلال أعمال تنظيف وصيانة الملعب، وإزالة المخلفات، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ونفذت الفرق الميدانية، التابعة للإدارة، حملات رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».