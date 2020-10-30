شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ لعلاج «تجمعات الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل
وكانت البلدية قد وضعت خطة طوارئ لمعالجة التجمعات المائية بشكل فوري إن وجدت، وتحديد النقاط التي تتجمّع مياه الأمطار فيها بشكل دائم، ووضع حلول لها؛ لمعالجتها مع المناطق غير المخدومة بتصريف مياه الأمطار في المحافظة.
وناقش م. القرني، مع الإدارات ذات العلاقة، الاستعدادات والتحضيرات لموسم الأمطار، بحضور مدير إدارة الخدمات ومدير إدارة التشغيل والصيانة.
على جانب آخر، كثّفت إدارة الخدمات، التابعة للبلدية، أعمال الرقابة العامة بالمحافظة، وحملاتها لمراقبة أسواق النفع العام، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
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