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خطة طوارئ لعلاج «تجمعات الأمطار»

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تفقد رئيس بلدية رأس تنورة م. صالح القرني، محطة تصريف مياه الأمطار؛ للتأكد من جاهزية تشغيل المحطة، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، حيث تابع المواقع التي تتجمّع فيها المياه، ووضع حلول لمعالجتها.

وكانت البلدية قد وضعت خطة طوارئ لمعالجة التجمعات المائية بشكل فوري إن وجدت، وتحديد النقاط التي تتجمّع مياه الأمطار فيها بشكل دائم، ووضع حلول لها؛ لمعالجتها مع المناطق غير المخدومة بتصريف مياه الأمطار في المحافظة.

وناقش م. القرني، مع الإدارات ذات العلاقة، الاستعدادات والتحضيرات لموسم الأمطار، بحضور مدير إدارة الخدمات ومدير إدارة التشغيل والصيانة.

على جانب آخر، كثّفت إدارة الخدمات، التابعة للبلدية، أعمال الرقابة العامة بالمحافظة، وحملاتها لمراقبة أسواق النفع العام، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19».

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