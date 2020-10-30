شكرا لقرائتكم خبر عن تاروت.. ضبط 7 مواقع لجمع وبيع «السكراب» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة القطيف، 7 مواقع سكراب مخالفة لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، داخل إحدى المزارع الواقعة على أحد الشوارع الرئيسية في تاروت، وذلك في جولة رقابية نفذتها بالتعاون مع الشرطة والمحافظة ومكتب العمل.

وتبين أن الموقع يعمل في داخله عمالة، تقوم بتجميع وبيع السكراب والخردة، وتم إغلاق المواقع المخالفة ومصادرة كميات كبيرة من السكراب.

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية تاروت م. عبدالعزيز الشلاحي، أن البلدية تواصل حملاتها ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري؛ للوقوف على المواقع المخالفة داخل الأحياء السكنية، والتي تشكل خطرًا على الرقعة الزراعية والبيئية؛ لإزالة التشوهات البصرية، واتخاذ الإجراءات النظامية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

واتضح عدم وجود أي تراخيص نظامية في المواقع، سواء تراخيص البلدية أو الدفاع المدني، وعثر على كميات كبيرة من السكراب وكميات كبيرة من الأنقاض بالإضافة لسوء النظافة وتكوين بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، ووجود سكن لعمالة مخالفة داخل تلك المواقع.

ويأتي ذلك استكمالا للحملات المتواصلة السابقة التي نفذتها البلدية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحيحة وللوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.