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فيديو.. اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة
من هيئة الغذاء والدواء
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اتفاقية مع شركة صينية ” سينوفاك ” للتعامل مع 7 آلاف ممارس صحي.
في سياق متصل، يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة اللقاح السعودي – الصيني، حيث إن اللقاح حاليًا في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء.
ووصل اللقاح للتجربة السريرية الثالثة، كما يسبب اللقاح في البداية ” حرارة وصداعًا خفيفًا “، الذي يعتبر أمرًا طبيعيًا عند تناول أي لقاح.
وكانت وحدة اللقاحات في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اختيرت ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد “كوفيد – ١٩” وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.
يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (333.005) حالات.
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