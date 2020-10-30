ناصر الخليفي مُهدد بالسجن لـ 28 شهرًا والنطق بالحكم اليوم

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

يواجه القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس قنوات Bein Sports القطرية السجن لمدة 28 شهرًا على خلفية فضيحة فساد متعلقة بحقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و 2030.

وسبق لـ النيابة العامة السويسرية أن طالبت بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا بسبب قضية الفساد المذكورة، كما أكد الإعلامي البريطاني كير ريدينج رئيس التحرير السابق لمجلة World Soccer على أن أفعال الخليفي هي أكبر فضيحة بعالم كرة القدم في الوقت المعاصر.

وأضاف ريدينج خلال تصريحه لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية أن الاتحاد الدولي هدفه تضييق الخناق على المسؤولين الفاسدين من خلال القانون واللوائح والأنظمة مضيفًا أن هذه التصرفات أفقدت كرة القدم مصداقيتها وجعلت الكثيرين يشكون في الفيفا المؤسسة الأكبر في العالم عن كرة القدم.

فساد مشترك بين ناصر الخليفي وجيروم فالك

ومن المقرر أن تُصدر محكمة سويسرية اليوم الجمعة حكمها في فساد الخليفي مع محاكمة الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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محاكمة الخليفي بدأت من يوم 14 سبتمبر

يذكر أنه في يوم 14 سبتمبر الماضي، بدأت جلسات محاكمة الخليفي وفالك بسبب قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

واتُهم فالك الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ”فيفا” لمدة 10 سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، فيما اتُهم ناصر الخليفي بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

وادعى مكتب الادعاء العام في سويسرا بأنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015 استغل فالك منصبه في الاتحاد الدولي للعبة، للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من البطولات لشركاء إعلاميين كان يفضلهم.

ويرى المكتب أيضًا أن فالك حصل على مزايا أخرى تتمثل في استخدام فيلا تعود لـ ناصر الخليفي في سردينيا طوال 18 شهرًا دون دفع أي مقابل وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو و1.8 مليون يورو خلال هذه الفترة.

وظل فالك في منصبه كأمين عام لـ”فيفا” لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي البرازيل عام 2014.





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