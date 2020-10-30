محمد بن مسعود - الدمام - خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 81,599 إصابة بكورونا و1,060 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8,834,393 والوفيات 227,045 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 81,599 إصابة بكورونا و1,060 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. Advertisements ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 10:13 PM بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8,834,393 والوفيات 227,045 شخصًا بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8,834,393 والوفيات 227,045 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة. ، خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 81,599 إصابة بكورونا و1,060 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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