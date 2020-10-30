محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 212038 حالة والوفيات 3572 شخصاً سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911.فيروس كورونا الجديد المغرب المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911. Advertisements 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 10:12 PM إجمالي الإصابات بلغ 212038 حالة والوفيات 3572 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 212038 حالة والوفيات 3572 شخصاً سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911. ، المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.