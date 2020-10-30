محمد بن مسعود - الدمام - 32875 حالة تماثلت للشفاء وإجمالي الوفيات 811 وفاة أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا. وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة مكة المكرمة 139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-10-30 أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا. وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة. Advertisements 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 01:49 AM 32875 حالة تماثلت للشفاء وإجمالي الوفيات 811 وفاة 32875 حالة تماثلت للشفاء وإجمالي الوفيات 811 وفاة أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا. وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة. ، 139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.