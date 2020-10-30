شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة تسود أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الخرمة، الموية، تربة، رنية، الحناكية، المدينة المنورة، المهد، فيما تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
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