شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اختفت فتاة في ظروف غامضة في حي العريجاء الغربي بمنطقة الرياض، عقب خروجها من منزلها مساء أول أمس الأربعاء.

وناشدت أسرتها مساعدتهم في العثور عليها مؤكدين أن الفتاة تتعرض للصرع والتشنجات العصبية؛ حيث تبلغ من العمر 15 عامًا وخرجت من منزلهم ليلة الأربعاء.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان "مفقودة الدخل" للمساعدة في البحث عن الفتاة، فيما تبحث الجهات الأمنية في الرياض عن المفقودة إلى جانب متطوعين وفرق ميدانية متخصصة في عمليات البحث.