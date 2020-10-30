«آركو»: محاولة استهداف المملكة بصواريخ بالستية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت الاعتداءات على المدنيين..
أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «آركو» بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.
وأكدت الأمانة، في بيان اليوم، أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية.
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