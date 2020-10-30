فيديو يّوثق اعتراض وتدمير قوات التحالف لـ6 طائرات بدون طيار

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تسجيلات فيديو توضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار مفخخة حاولت الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس (الأربعاء) من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).

Advertisements

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «التحالف» يعترض ويدمر مفخخات حوثية باتجاه المملكة.. وهزة أرضية بخميس مشيط

آخرها باتجاه خميس مشيط.. التحالف: دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات حوثية

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه جازان ونجران