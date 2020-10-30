تدرب 3146 معلما بتعليم صبيا

ضمن شراكة إدارة تعليم صبيا مع جامعة جازان؛ قدمت عمادة التعليم الإلكتروني مبادرة تدريبية للتعليم العام عن بعد شملت أربع دورات، استفاد منها في تعليم صبيا 3146 معلما ومعلمة، بواقع 10 ساعات تدريبية في مبادئ التعليم الإلكتروني الناجح، ومهارات التدريس عن بعد، والتقويم الإلكتروني الناجح (الأسس والأدوات والتطبيقات)، قدمها الدكتور أحمد خالد، رئيس قسم التدريب بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان. وقدمت عضو هيئة التدريس بالعمادة، الدكتورة أنوار أحمد حجاب، دورة عن مهارات استخدام مايكروسوفت تيمز.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية الشراكة مع جامعة جازان كمؤسسة تعليمية متميزة وذات سمعة عالية خاصة فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وأن مثل هذه الدورات ستسهم في رفع كفاءة ومستوى المعلمين والمعلمات، وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات، وتطوير أدائهم في تقنيات التعليم.