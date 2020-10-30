تدرب 3146 معلما بتعليم صبيا

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية الشراكة مع جامعة جازان كمؤسسة تعليمية متميزة وذات سمعة عالية خاصة فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وأن مثل هذه الدورات ستسهم في رفع كفاءة ومستوى المعلمين والمعلمات، وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات، وتطوير أدائهم في تقنيات التعليم.
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