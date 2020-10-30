- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي
متابعات الخليج 365 - واس
تواصلت يوم أمس فعاليات مزاد نادي الصقور السعودي وهو اليوم الخامس عشر للمزاد المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، وشهد عرض 4 صقور بُيعت بمبلغ 237 ألف ريال، وسط حضور مقيمين إسبان وبرازيليين.
وجاءت البداية بالمنافسة على شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح فواز بن معجون الهديب وإخوانه، بعرض 15 إنشا، وطول 14 إنشا ونصف إنش ووزنه 966 جراماً، وكان من نصيب بندر العنزي واشتراه بمبلغ 54 ألف ريال.
وجاءت المنافسة على البطاقة الثانية قوية، على شاهين فرخ طرح روضة الهبّاس للطاروح طريد بن دغيم الشمري، عرضه 15 إنشا ونصف إنش راهي وطوله 15 إنشا، ووزنه 1090 جراماً، وظفر به أيضاً بندر العنزي بمبلغ 71 ألف ريال، ثم المنافسة على شاهين فرخ طرح الوجه للطاروح هاني بن عودة رفادة البلوي، عرضه 15 إنشا راهي وطوله 14 إنشا ونصف إنش، ووزنه 900 جراماً وكان من نصيب عاصم أبو العلا بـ 61 ألف ريال.
وكان الختام على شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح غازي بن عايض العنزي وشركائه، بعرض 16 إنشا راهي وطول 14 إنشا ونصف إنش ووزن 960 جراماً، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بمبلغ 51 ألف ريال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.