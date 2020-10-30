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2020-10-30 المرور يضبط 3157 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 3157 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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