2020-10-30

الأمر بالمعروف بالبكيرية تشارك ميدانيًا وتوعويًا في مهرجان الرمان‎

متابعات الخليج 365 - البكيرية

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم في مهرجان الرمان الرابع بالشيحية، وذلك من خلال التواجد الميداني والمشاركة بمعرض توعوي عن الصلاة تفعيلًا لحملة (الصلاة نور)، وأيضًا بتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع.

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وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية والتوعوية المرسومة من خلال حضور فرق الهيئة والتنبيه للصلوات والمشاركة بالمعارض والمصليات وتقديم النصح لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقًا للمفهوم الوسطي لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة العامة.

وتحظى مثل هذه المشاركات بمتابعة ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.





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