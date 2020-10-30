إدارة ترامب تخطر الكونجرس بخطة بيع F-35 إلى الإمارات

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف عضو الكونجرس الأمريكي إليوت إنجل، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن أن إدارة ترامب أبلغت الكونجرس نيتها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة.

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وقال إنجل إن “هذه التكنولوجيا ستغير بشكل كبير التوازن العسكري في الخليج وتؤثر على التفوق العسكري لإسرائيل.”

وأضاف أن F-35 Joint Strike Fighter هي عبارة عن منصة خفية لتغيير قواعد اللعبة تتميز بقدرات ضرب متقدمة وتكنولوجيا استشعار فريدة من نوعها.

وأوضح أن تصدير هذه الطائرة يتطلب دراسة متأنية للغاية ويجب على الكونجرس تحليل جميع التداعيات.

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