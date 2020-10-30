- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إدارة ترامب تخطر الكونجرس بخطة بيع F-35 إلى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إدارة ترامب تخطر الكونجرس بخطة بيع F-35 إلى الإمارات
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشف عضو الكونجرس الأمريكي إليوت إنجل، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن أن إدارة ترامب أبلغت الكونجرس نيتها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال إنجل إن “هذه التكنولوجيا ستغير بشكل كبير التوازن العسكري في الخليج وتؤثر على التفوق العسكري لإسرائيل.”
وأضاف أن F-35 Joint Strike Fighter هي عبارة عن منصة خفية لتغيير قواعد اللعبة تتميز بقدرات ضرب متقدمة وتكنولوجيا استشعار فريدة من نوعها.
وأوضح أن تصدير هذه الطائرة يتطلب دراسة متأنية للغاية ويجب على الكونجرس تحليل جميع التداعيات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ترامب تخطر الكونجرس بخطة بيع F-35 إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.