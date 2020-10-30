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شكرا لقرائتكم أمير القصيم يشكر فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير القصيم يشكر فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
على جهوده في تعزيز الأمن الفكري
متابعات الخليج 365 - القصيم
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -يحفظه الله- خطاب شكر جوابي لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ردًا على التقرير الذي رفعه فضيلته الخاص بلقاءات وحدة الأمن الفكري بمنسوبي فرع منطقة القصيم والتي نفذت في شهر محرم لهذا العام ١٤٤٢هـ بالفرع والمراكز.
وقال سموه الكريم نشكركم على هذه الجهود المبذولة من قبلكم وزملائكم وهذا الدور الذي تقومون به من تعزيز الأمن الفكري ورفع لمستوى الوعي العام لمنسوبي الهيئة في قضايا الأمن الفكري مما يقوي اللحمة الوطنية، وهذا ما يسعى إليه ولاة أمرنا حفظهم الله. داعيًا للجميع دوام العون والتوفيق.
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