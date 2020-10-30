شكرا لقرائتكم أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-30 أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حددت أمانة منطقة تبوك, يوم العاشر من شهر ربيع الآخر القادم موعداً لسحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية في الأردن وسوريا لعام 1395 هـ. وأوضحت الأمانة أنّ طريقة القرعة ستُعلن في وقت لاحق قبل الموعد المحدد بأسبوع وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية, مشيرةً إلى أن القطع السكنية مقسمة على ثلاثة مخططات.

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