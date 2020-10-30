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محمد بن مسعود - الدمام - كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".
وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.
ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.
بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 12:44 AMالنصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل
كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".
وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.
ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.
بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.
، النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
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