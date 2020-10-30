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النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

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محمد بن مسعود - الدمام - كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.

بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

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النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 12:44 AM

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.

بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.

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المصدر : الخليج 365

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