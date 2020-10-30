محمد بن مسعود - الدمام - يعملان بمحل الزينة وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي وطابعة و15 لوحة مزورة أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها. وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً. الجهات الأمنية 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 12:43 AM يعملان بمحل الزينة وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي وطابعة و15 لوحة مزورة Advertisements الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها. وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً. الكلمات المفتاحية ، الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف ،

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