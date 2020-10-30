، "العتيبي" يلتقي وكيل وزارة التجارة ويناقش تطوير الخدمات في محافظة الزلفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغوينم" تفقد فرع التجارة والغرفة الصناعية وتابع سير العمل وبحث المستجدات

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه، وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع، المهندس عايض بن محمد الغوينم، خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

حضر اللقاء؛ وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، والوكيل المساعد محمد بن سعد، ومدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الرياض، حمد بن محمد العريفي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي، إبراهيم بن عطاالله العطاالله، ومدير فرع التجارة بالمحافظة داوود الجبر.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال وخدمات وزارة التجارة بالمحافظة، إضافة إلى بحث سبل التعاون لجذب رؤوس الأموال وتسويق الفرص التجارية والاستثمارية بالمحافظة.

بعد ذلك، تفقد المهندس الغوينم فرع التجارة بالمحافظة ومقر الغرفة التجارية الصناعية، مطلعًا على سير العمل علاوة على مناقشته مع منسوبي فرع التجارة المستجدات والتحديات المستقبلية لضمان تقديم أفضل الخدمات.الزلفي