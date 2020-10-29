الأمن التونسي والشرطة الفرنسية يكشفان هوية منفذ هجوم نيس

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية عن هوية المشتبه به التونسي في هجوم اليوم الخميس في نيس، مؤكدًا أنه يدعى إبراهيم عويساوي، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وقال المصدر التونسي، وفقًا لما نقلته عنه مواقع فرنسية إخبارية، إن عويساوي أصله من قرية سيدي عمر بو حجلة قرب القيروان، لكنه كان يعيش مؤخرًا في صفاقس وزارت الشرطة أسرته هناك يوم الخميس.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام أنه سُمع دوي إطلاق نار في منطقة نوتردام وسط نيس حوالي الساعة 9 صباحًا.

وأكدت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في نيس.

وبحسب أنباء غير مؤكدة، قُطعت رأس امرأة، وضُرب رجل عدة مرات في منطقة الحلق حتى الموت.



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