، 237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ 15 لمزاد نادي الصقور السعودي ،

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وسط حضور مقيمين إسبان وبرازيليين، أقيمت اليوم الخميس الليلة الخامسة عشرة لمزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، والذي شهد عرض أربعة صقور بُيعت بمبلغ 237 ألف ريال.
وجاءت البداية بالمنافسة على شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه، بعرض 15 إنش، وطول 14 ونصف إنش، ووزنه 966 جرامًا، وكان من نصيب بندر العنزي، واشتراه بمبلغ 54 ألف ريال.
المنافسة على البطاقة الثانية جاءت قوية ومثيرة، على شاهين فرخ طرح روضة الهباس للطاروح طريد دغيم الشمري، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 1090 جرامًا، وظفر به أيضًا بندر العنزي بمبلغ 71 ألف ريال.
بعدها جاءت المنافسة على شاهين فرخ طرح الوجه للطاروح هاني عودة رفادة البلوي، عرضه 15 إنش راهي وطوله 14 ونصف إنش، ووزنه 900 جرام، وكان من نصيب عاصم أبوالعلا بعد أن دفع فيه 61 ريالاً.
وكان الختام على شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح غازي عايض العنزي وشركاؤه، بعرض 16 إنش راهي، وطول 14 ونصف إنش، ووزن 960 جرامًا، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بمبلغ 51 ألف ريال.
نادي الصقور السعودي
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 11:51 PM
وسط حضور إسباني وبرازيلي237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ 15 لمزاد نادي الصقور السعودي
وسط حضور مقيمين إسبان وبرازيليين، أقيمت اليوم الخميس الليلة الخامسة عشرة لمزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، والذي شهد عرض أربعة صقور بُيعت بمبلغ 237 ألف ريال.
وجاءت البداية بالمنافسة على شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه، بعرض 15 إنش، وطول 14 ونصف إنش، ووزنه 966 جرامًا، وكان من نصيب بندر العنزي، واشتراه بمبلغ 54 ألف ريال.
المنافسة على البطاقة الثانية جاءت قوية ومثيرة، على شاهين فرخ طرح روضة الهباس للطاروح طريد دغيم الشمري، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 1090 جرامًا، وظفر به أيضًا بندر العنزي بمبلغ 71 ألف ريال.
بعدها جاءت المنافسة على شاهين فرخ طرح الوجه للطاروح هاني عودة رفادة البلوي، عرضه 15 إنش راهي وطوله 14 ونصف إنش، ووزنه 900 جرام، وكان من نصيب عاصم أبوالعلا بعد أن دفع فيه 61 ريالاً.
وكان الختام على شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح غازي عايض العنزي وشركاؤه، بعرض 16 إنش راهي، وطول 14 ونصف إنش، ووزن 960 جرامًا، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بمبلغ 51 ألف ريال.
، 237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ 15 لمزاد نادي الصقور السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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